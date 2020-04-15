15.04.2020 (06:00)

Военные инженеры гвардейской общевойсковой армии ЗВО создали проходы в минных полях в ходе полковых тактических учений в Нижегородской области

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа создали проходы в минно-взрывных заграждениях в ходе полковых тактических учений в Нижегородской области.

В ходе второго тактического эпизода после проведения контрнаступления танковые и мотострелковые подразделения вышли в укрепленный район «противника». Отступающие группы использовали противопехотные и противотанковые мины для уменьшения скорости продвижения преследующих войск. Инженерные расчеты установки разминирования УР-77 и артиллерийские тягачи БАТ-2 проделали проходы в минных полях и создали условия для быстрой переброски передовых групп.

Всего к учению на базе межвидового учебного центра боевой подготовки Западного военного округа привлечено свыше 500 единиц военной и специальной техники.

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