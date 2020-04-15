15.04.2020 (01:00)

Тяжелые бомбардировщики Ту-22м3 провели плановые полеты в Калужской области

В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации прошли плановые полеты экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

Летный состав отработал взлеты, посадки, полет по маршруту, воздушную навигацию, проход на предельно малой высоте, порядок действий в нештатных ситуациях, включая условный отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг.

В полетах приняли участие молодые летчики, в качестве штурманов и помощников командиров кораблей.

В ходе мероприятия специалисты инженерно-авиационной службы отработали комплекс мероприятий по подготовке авиационной техники к повторному вылету.

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