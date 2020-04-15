Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.04.2020 (01:00)

Тяжелые бомбардировщики Ту-22м3 провели плановые полеты в Калужской области

В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации прошли плановые полеты экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

Летный состав отработал взлеты, посадки, полет по маршруту, воздушную навигацию, проход на предельно малой высоте, порядок действий в нештатных ситуациях, включая условный отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг.

В полетах приняли участие молодые летчики, в качестве штурманов и помощников командиров кораблей.

В ходе мероприятия специалисты инженерно-авиационной службы отработали комплекс мероприятий по подготовке авиационной техники к повторному вылету.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Экипажи вертолетов Ми-8 приступили к мониторингу пожароопасной обстановки в гарнизоне Украинка Амурской области
Военный парад 9 мая в Санкт-Петербурге завершат 30 самолётов и вертолётов Западного военного округа
Истребитель МиГ-31 Северного флота отработал перехват условного нарушителя в стратосфере
Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО из Ставрополья на параде в Ростове изобразят в небе цифру «5»

Метки:
Дальняя авиация , ВКС , Авиация , Самолеты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false