15.04.2020 (01:00)
Тяжелые бомбардировщики Ту-22м3 провели плановые полеты в Калужской области
В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации прошли плановые полеты экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3.
Летный состав отработал взлеты, посадки, полет по маршруту, воздушную навигацию, проход на предельно малой высоте, порядок действий в нештатных ситуациях, включая условный отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг.
В полетах приняли участие молодые летчики, в качестве штурманов и помощников командиров кораблей.
В ходе мероприятия специалисты инженерно-авиационной службы отработали комплекс мероприятий по подготовке авиационной техники к повторному вылету.
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Метки:
Дальняя авиация , ВКС , Авиация , Самолеты