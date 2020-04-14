14.04.2020 (23:23)

Военные медики общевойсковой армии ЗВО отработали эвакуацию условно раненных с поля боя в Нижегородской области

Военные специалисты медицинской службы общевойсковой армии Западного военного округа провели учебную операцию по выполнению реанимационных мероприятий, на борту вертолета, оборудованного мобильным медицинским модулем в ходе полковых тактических учений в Нижегородской области.

Экипажи вертолетов Ми-8 и военные медики провели эвакуацию условно-раненных военнослужащих из труднодоступной местности с поля боя, а также отработали транспортировку пострадавших на аэродром базирования. По легенде учения, один из раненых находился в тяжелом состоянии и во время полета потерял сознание. Для ликвидации угрозы жизни условно пострадавшего медики, с помощью оборудования медицинского модуля, провели реанимационные мероприятия в воздухе, во время транспортировки.

Использование вертолетных медицинских модулей позволяет оказывать первую медицинскую помощь пациентам, находящимся в критическом состоянии, в течение часа с момента получения травмы, что в несколько раз увеличивает шансы сохранения жизни пострадавших.

Всего в учении приняло участие свыше 500 единиц вооружения, военной и авиационной техники, в том числе танки Т-72БА, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы Мста-СМ2, вертолеты Ми-8 АМТШ и бомбардировщики Су-34.

Медицинский вертолетный модуль предназначен для эвакуации двух пострадавших и оказания неотложной медицинской помощи. В состав модуля входит аппаратура для проведения первичных реанимационных действий: искусственной вентиляции легких и стимуляции сердечной деятельности. Кроме того, в состав медицинского оборудования входят аспираторы, аппаратура для мониторинга, шприц-дозаторы, комплект шин и другие медицинские средства, использование которых обеспечивает поддержание жизнедеятельности пострадавших во время транспортировки в лечебное заведение.

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