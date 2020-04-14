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14.04.2020 (22:20)

Экипажи вертолетов Ми-8 приступили к мониторингу пожароопасной обстановки в гарнизоне Украинка Амурской области

В Амурской области экипажи вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели воздушную разведку пожароопасной обстановки в гарнизоне Украинка, объектов дислокации подразделений соединения дальней авиации и близлежащих населенных пунктов.

Полученные данные в режиме реального времени передавались в региональный центр управления обороной штаба Восточного военного округа и на пункт управления соединения дальней авиации.

Вертолеты, задействованные в мониторинге пожароопасной обстановки, оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5а, емкостью 5 тонн, а экипажи армейской авиации полностью подготовлены к их применению по предназначению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Армейская авиация , Восточный военный округ , ВКС
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