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14.04.2020 (22:03)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении ВДВ приступили к сезонному обслуживанию техники

В воинских частях и подразделениях Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ началось сезонное обслуживание вооружения, военной и специальной техники и перевод на летний период эксплуатации.

В ходе мероприятий будет выполнен весь комплекс необходимых технологических операций. Особое внимание уделяется проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.

Сезонное обслуживание завершится в конце мая, после чего с военнослужащими будут проведены занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.

Для подготовки к лету в среднем на каждом образце техники или вооружения будет проведено около 30 технологических манипуляций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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