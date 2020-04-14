14.04.2020 (21:59)

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы ЮВО в Ростовской области

Саперы Южного военного округа (ЮВО) в Багаевском районе Ростовской области извлекли из земли и уничтожили на военном полигоне Кадамовский более 50 взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны.

Заявка на разминирование поступила от военного комиссариата Багаевского и Веселовского районов. Артиллерийские мины и снаряды были обнаружены в поле местными жителями при проведении сельскохозяйственных работ.

Прибывшая на место инженерно-саперная группа ЮВО обследовала местность, используя штатные миноискатели ИМП-С2 и костюмы сапера ОВР-2 «Сокол». Военные саперы идентифицировали и извлекли боеприпасы, среди которых оказались немецкие и советские артиллерийские мины времен Великой Отечественной войны калибра 120, 82 и 45 миллиметров.

Первую партию обнаруженных ВОП саперы на специальной автомобильной технике доставили на полигон Кадамовский для утилизации методом подрыва.

Работы по очистке местности от ВОП в Багаевском районе Ростовской области подвижной группой разминирования ЮВО в ближайшее время будут продолжены.

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