14.04.2020 (21:59)
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы ЮВО в Ростовской области
Саперы Южного военного округа (ЮВО) в Багаевском районе Ростовской области извлекли из земли и уничтожили на военном полигоне Кадамовский более 50 взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны.
Заявка на разминирование поступила от военного комиссариата Багаевского и Веселовского районов. Артиллерийские мины и снаряды были обнаружены в поле местными жителями при проведении сельскохозяйственных работ.
Прибывшая на место инженерно-саперная группа ЮВО обследовала местность, используя штатные миноискатели ИМП-С2 и костюмы сапера ОВР-2 «Сокол». Военные саперы идентифицировали и извлекли боеприпасы, среди которых оказались немецкие и советские артиллерийские мины времен Великой Отечественной войны калибра 120, 82 и 45 миллиметров.
Первую партию обнаруженных ВОП саперы на специальной автомобильной технике доставили на полигон Кадамовский для утилизации методом подрыва.
Работы по очистке местности от ВОП в Багаевском районе Ростовской области подвижной группой разминирования ЮВО в ближайшее время будут продолжены.