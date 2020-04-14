14.04.2020 (21:48)

Группировку сил РХБ защиты ЮВО в Астраханском гарнизоне усилят спецтехникой

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), задействованные в специальной обработке социальных п промышленных объектов в Астрахани, усилят двумя единицами специальных машин АРС-14КМ, предназначенных для проведения дезинфекции.

В результате группировка сможет продезинфицировать дополнительно более 300 тыс. кв. метров дорожного покрытия, зданий и объектов раствором ДТС-ГК за каждые сутки.

Работы по спецобработке мест общего пользования в Астраханском гарнизоне выполняются днем и ночью.

Ночью военные специалисты провели дезинфекцию около 18 тыс. кв. метров Международного аэропорта им. Б.М. Кустодиева и прилегающей территории для этого были задействованы три единицы АРС-14КМ. Также ночью подразделения РХБ защиты продезинфицировали порядка 91 тыс. кв. метров городской территории, в том числе объекты Астраханской клинической больницы №3 имени С.М. Кирова.

Справочно:

Специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов ЮВО. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14, поливочных и пожарных машин АПКМ.

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

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