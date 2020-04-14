14.04.2020 (19:15)

В Ростове-на-Дону приступили к прокладке инженерных коммуникаций военного многофункционального медицинского центра

Строители на площадке возведения военного многофункционального медицинского центра в Ростове-на-Дону приступили к прокладке инженерных коммуникаций. Всего планируется оборудовать 650 погонных метров водопровода и 885 погонных метров канализации. Поставка необходимых строительных материалов выполнена в полном объеме.

Кроме того, подрядчики военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к обустройству системы вентиляции. Поставленное оборудование обеспечит вентиляцию и очистку 5 тыс. квадратных метров помещений, включая индивидуальные боксы-палаты для инфицированных больных.

Строительство двухэтажного корпуса медицинского центра на 160 койко-мест в Ростове-на-Дону началось 19 марта. В настоящее время завершено устройство фундамента и монтаж металлоконструкций каркаса. Строители завершают установку сендвич-панелей и приступили к внутренним работам и благоустройству территории.

На строительной площадке в круглосуточном трехсменном графике работают более 670 рабочих, в том числе 225 ночью, задействовано 25 единиц техники.

Справочно:

С 20 марта специалисты Военно-строительного комплекса с участием инженерных и железнодорожных войск ВС РФ оперативно развернули работы на всех 16 площадках: в Западном военном округе — в Одинцово на 100 койко-мест, Подольске (200), Нижнем Новгороде (60), Смоленске (60), Калининграде (100), городе Пушкине Ленинградской области (60); в Южном военном округе — в Ростове-на-Дону (160), Севастополе (60), Волгограде (100); в Центральном военном округе — в Новосибирске (160), Омске (100), Оренбурге (60); в Восточном военном округе — в Сосновом Бору (Улан-Уде) на 60 койко-мест, Уссурийске (60), Петропавловске-Камчатском (60), Анастасьевке (Хабаровский край) на 200.

Одновременно организована централизованная поставка медицинского оборудования. Каждый центр будет укомплектован самой современной техникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Уже сейчас сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Специализированную медицинскую помощь в новых медцентрах, в случае необходимости, сможет получать и гражданское население.

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