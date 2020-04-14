14.04.2020 (21:32)

Каждый пятый военнослужащий российской военной базы в Таджикистане сдал физическую подготовку на высший уровень

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане завершили сдачу зачетов по физической подготовке, подтвердив высокий уровень.

В зависимости от возрастной категории военнослужащие сдали от трех до пяти нормативов на силу, быстроту и выносливость.

По итогам сдачи контрольной проверки за зимний период обучения соединение оценено на «хорошо». Более 80% военнослужащих получили оценку «хорошо» и «отлично», свыше 20% офицеров подтвердили высший уровень. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество положительных оценок увеличилось на 10 процентов.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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