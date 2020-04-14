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14.04.2020 (21:24)

Точность стрельбы танкистов 41-й общевойсковой армии ЦВО в ночных условия оценили на полигоне в Кузбассе

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне Юргинский в Кемеровской области в составе экипажей боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б3 провели ночные стрельбы в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе выполнения упражнений военнослужащим в ночных условиях предстояло поразить появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие тяжелую технику противника. Также экипажи отработали стрельбу по неподвижным целям в движении. Дистанции до мишеней варьировались от 300 до 2000 м.

Кроме этого, механики-водители выполнили зачётное упражнение по вождению боевых машин по пересечённой местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Выполнение стрельб танковым подразделением прошло в рамках итоговой проверки за зимний период обучения, результаты которой покажут уровень подготовки военнослужащих к выполнению задач по предназначению.

Всего в стрельбах было задействовано свыше 30 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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