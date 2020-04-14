14.04.2020 (20:05)

На Алтае со специалистами войск РХБ защиты ЦВО проведено учение по обработке условно зараженных военных объектов

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) во время учения отработали действия по обработке условно зараженных военных объектов, техники и эвакуации личного состава. Учения проходили на полигоне в Алтайском крае в рамках контрольной проверки.

Военнослужащим предстояло провести РХБ разведку на условно зараженном участке местности и прилегающих объектах, установить причину заражения и отравляющее вещество. На основе данных химического и дозиметрического контроля, полученных из лаборатории войск РХБ защиты, необходимо было скоординировать дальнейшие действия личного состава для дегазации и дезактивации. Условно зараженных военнослужащих из «опасной» зоны эвакуировали при помощи автомобильной техники, которая впоследствии также подверглась специальной обработке.

Кроме этого, подразделения РХБ защиты отработали задачи по постановке аэрозольных завес с помощью машин ТДА-3, а также выполнили ряд нормативов по РХБ защите на штатной технике.

В мероприятиях было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

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