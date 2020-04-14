14.04.2020 (20:00)

Доля современного вооружения войск противовоздушной обороны ЦВО превышает 70 процентов

Доля современного зенитного ракетного и радиолокационного вооружения в войсках противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) превышает 70 процентов. Об этом сообщил начальник управления войск ПВО и авиации ЦВО полковник Владимир Кукушкин.

На сегодняшний день на вооружении объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО находятся современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». В 2020 году на вооружение двух зенитный ракетных полков, дислоцированных на территории Свердловской и Самарской областей, поступит еще четыре комплекта ЗРС С-400. Личный состав уральского полка уже прошел переобучение в специализированном профильном учебном центре. Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается поставка новой ЗРС С-350 «Витязь» в зенитные ракетные полки в Хакасии и Красноярском крае.

Система С-350 «Витязь» разработана концерном «Алмаз-Антей» в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс отличается высокой автоматизированностью и предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Каждая пусковая установка оснащена 12 зенитными ракетами.

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