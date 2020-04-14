14.04.2020 (19:44)

Курсанты Военно-воздушной академии приняли участие в первой Всеармейской онлайн-олимпиаде по военной истории

Курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, дислоцированной в Воронежском гарнизоне Западного военного округа, впервые приняли участие во Всеармейской онлайн-олимпиаде по военной истории.

Старт олимпиады дали начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ и начальник Военно-воздушной академии имени генерал-полковник Геннадий Зибров.

В 11 часов утра курсантам вручили онлайн-пароль для открытия файла с конкурсными заданиями и бланками. Команды по четыре курсанта по всей стране используют установленное расстояние — три метра для посадки в команде. На выполнение заданий участникам давалось 1,5 часа.

Интерактивный формат проведения олимпиады используется впервые в соответствии с мерами по нераспространению вирусных инфекций в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Всеармейская олимпиада проводится с целью повышения патриотического воспитания, повышения исторической грамотности, чтобы военнослужащие могли поддерживать и отстаивать правдивую историческую картину мира.

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