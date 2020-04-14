14.04.2020 (19:38)

Военный парад 9 мая в Санкт-Петербурге завершат 30 самолётов и вертолётов Западного военного округа

В Санкт-Петербурге на военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, будет задействовано 30 единиц авиационной техники Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

«В воздушной части парада Победы будет задействовано свыше 30 единиц новейших самолётов и вертолётов, поступивших на вооружение Ленинградской армии ВВС и ПВО», — заявил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

В едином парадном строю над главной площадью города пролетят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.

Экипажи авиационных подразделений, дислоцированных в Ленинградской, Псковской, Воронежской, Тверской областях и Республике Карелия, совершат перелеты на оперативные аэродромы, где будет проходить совместная подготовка к воздушной части парада.

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