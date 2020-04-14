14.04.2020 (19:34)
В Тверской области прошел сбор с начальниками служб радиоэлектронной борьбы Ленинградской армии ВВС и ПВО
В Тверской области прошел сбор с начальниками служб радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.
Основная цель мероприятия — определение подходов к организации работы специалистов службы РЭБ, обучение начальников служб объединений, соединений и воинских частей непосредственного подчинения новым подходам работы, обмен накопленным опытом работы начальниками службы РЭБ.
Сбор включал в себя проведение комплекса инструкторско-методических занятий с использованием фото- и видеоматериалов, видеороликов, изучение требований руководящих документов по эксплуатации и техническому обслуживанию вооружения и военной техники, отработке нормативов по специальной подготовке.
В ходе практической части мероприятия офицеры изучили особенности работы новейших средств РЭБ на примере комплекса «Красуха-4», а также применения поступающих в войска современных тренажеров и обучающих систем.
Завершился сбор проведением контрольных занятий и определением уровня профессиональной подготовки начальников служб РЭБ.
Мероприятие прошло под руководством начальника службы РЭБ Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.