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14.04.2020 (19:34)

В Тверской области прошел сбор с начальниками служб радиоэлектронной борьбы Ленинградской армии ВВС и ПВО

В Тверской области прошел сбор с начальниками служб радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Основная цель мероприятия — определение подходов к организации работы специалистов службы РЭБ, обучение начальников служб объединений, соединений и воинских частей непосредственного подчинения новым подходам работы, обмен накопленным опытом работы начальниками службы РЭБ.

Сбор включал в себя проведение комплекса инструкторско-методических занятий с использованием фото- и видеоматериалов, видеороликов, изучение требований руководящих документов по эксплуатации и техническому обслуживанию вооружения и военной техники, отработке нормативов по специальной подготовке.

В ходе практической части мероприятия офицеры изучили особенности работы новейших средств РЭБ на примере комплекса «Красуха-4», а также применения поступающих в войска современных тренажеров и обучающих систем.

Завершился сбор проведением контрольных занятий и определением уровня профессиональной подготовки начальников служб РЭБ.

Мероприятие прошло под руководством начальника службы РЭБ Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Западный военный округ
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