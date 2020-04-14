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14.04.2020 (19:08)

Более 600 рабочих мест и постов обслуживания развернут ракетчики для проведения техобслуживания техники

Более 600 постов обслуживания и рабочих мест развернут стратегические ракетчики для проведения работ в пунктах технического обслуживания и ремонта.
В Ракетных войсках стратегического назначения проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники, парков, складов и материально-технической базы на режим летней эксплуатации.
Сезонное техническое обслуживание пройдут свыше 8000 единиц военной и специальной техники, находящейся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.
Проведение техобслуживания значительно увеличивает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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