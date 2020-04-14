14.04.2020 (19:08)

Более 600 рабочих мест и постов обслуживания развернут ракетчики для проведения техобслуживания техники

Более 600 постов обслуживания и рабочих мест развернут стратегические ракетчики для проведения работ в пунктах технического обслуживания и ремонта.

В Ракетных войсках стратегического назначения проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники, парков, складов и материально-технической базы на режим летней эксплуатации.

Сезонное техническое обслуживание пройдут свыше 8000 единиц военной и специальной техники, находящейся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

Проведение техобслуживания значительно увеличивает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице