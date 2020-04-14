Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2020 (19:04)

Истребитель МиГ-31 Северного флота отработал перехват условного нарушителя в стратосфере

Экипаж истребителя МиГ-31бм отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработал учебно-боевые задачи на максимальной высоте. В ходе лётного тактического учения лётчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 15 тыс. метров, где выполнили перехват и условное уничтожение воздушной цели.

В ходе лётного тактического учения авиаполка, которое продолжалось несколько дней, экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали вылеты на перехват воздушных целей и сопровождение бомбардировщиков Су-24 во время выполнения ими учебно-боевых задач над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

Всего в учениях было задействовано 10 самолётов Су-24 и 5 МиГ-31. Взлёты выполнялись с аэродрома базирования отдельного смешанного авиаполка Северного флота в Мурманской области.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Подводная лодка «Санкт-Петербург» приступила к проходу проливной зоны
БДК «Кондопога» вышел в море для выполнения артиллерийских стрельб
Саперы мотострелковой бригады Северного флота провели тренировку по предотвращению ледовых заторов на водоемах
Тральщики Северного флота отработали минные постановки в Баренцевом море

Метки:
Авиация , Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false