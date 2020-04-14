14.04.2020 (19:00)

Авиационная группа ЦВО перебазирована в Казахстан для обеспечения посадки «Союза МС-15»

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) завершила перебазирование в Республику Казахстан для обеспечения посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-15».

Авиационная группа в составе четырёх вертолетов Ми-8МТВ5-1, одного самолета Ан-12 и одной поисковой машины «Синяя птица» перебазирована с аэродрома Упрун, в Челябинской области, в Республику Казахстан на оперативные аэродромы Аркалык, Караганда и Жезказган. Авиационная, специальная техника и личный состав присоединились к основным силам поисково-спасательной группы ЦВО, которые 9 апреля принимали участие в операции по обеспечению запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».

Личный состав поисково-спасательной группы прошел барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Проведена санитарная дезинфекционная обработка имущества и техники.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» запанирована на 17 апреля, в обеспечении которой будет задействовано восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной техники, в том числе пять поисковых машин «Синяя птица».

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