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14.04.2020 (18:34)

Ракетчики общевойсковой армии ЗВО впервые сдали проверку для присвоения почетного звания «ударное» на новом комплексе «Искандер-М» в Курской области

Ракетчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) впервые сдали проверку для присвоения почетного звания «ударное» на новом оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер-М» в Курской области.

Испытания для присвоения почётного звания проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. На полигоне военнослужащие совершили марш в позиционные районы, привели комплекс в боевое положение и выполнили задачи по перегрузке габаритно-весового макета с транспортно-заряжающих машин, настроили систему управления штаба руководства и командно-штабных машин, оборудовали огневые позиции, а также отработали электронные пуски ракет по целям.

Также для присвоения почётного звания «ударное» военнослужащие выполнили нормативы по физической, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, продемонстрировали знания в теоретических вопросах и выполнили упражнения контрольных стрельб из автоматов Калашникова АК-74М.

В первой проверке расчётов ОТРК «Искандер-М для присвоения почетного звания «ударное» было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники. Каждый этап сдачи проводился в индивидуальном порядке в составе малых групп с использованием медицинских масок и перчаток для недопущения распространения вирусных заболеваний.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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