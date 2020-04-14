Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2020 (18:24)

Расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота в ходе боевого дежурства провели тренировку по развертыванию в заданном районе

В рамках несения боевого дежурства расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировку по развертыванию на побережье Балтийского моря.

По сигналу учебной тревоги дежурный дивизион подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» оперативно вышел из места постоянной дислокации, совершил марш в район развертывания, занял позиции на побережье Калининградской области.

С помощью радиотехнических средств ракетчики произвели поиск условных целей в Балтийском море и выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям.

Во время тренировки экипажи комплексов сдали нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

К отработке задач привлечено порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку в войсках ЗВО
Балтийский флот обеспечит завершение государственных испытаний фрегата «Адмирал флота Касатонов»
Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО организовали полевое водообеспечение в ходе учения в Нижегородской области
В Санкт-Петербурге и Твери военнослужащие ЗВО проведут спецобработку вагоностроительного завода, выполняющего гособоронзаказ

Метки:
Балтийский флот , Бастион , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false