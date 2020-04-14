14.04.2020 (18:24)

Расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота в ходе боевого дежурства провели тренировку по развертыванию в заданном районе

В рамках несения боевого дежурства расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировку по развертыванию на побережье Балтийского моря.

По сигналу учебной тревоги дежурный дивизион подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» оперативно вышел из места постоянной дислокации, совершил марш в район развертывания, занял позиции на побережье Калининградской области.

С помощью радиотехнических средств ракетчики произвели поиск условных целей в Балтийском море и выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям.

Во время тренировки экипажи комплексов сдали нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

К отработке задач привлечено порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники.

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