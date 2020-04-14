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14.04.2020 (17:50)

Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку в войсках ЗВО

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа посетил полигон Мулино Нижегородской области.

На полигоне прошло полковое тактическое учение с боевой стрельбой из танков, артиллерии, БМП и всех видов стрелкового оружия. В ходе учения подразделения отработали ряд тактических эпизодов.

Замминистра отметил слаженность действий личного состава танковых и мотострелковых подразделений, и артиллерийских дивизионов, четкое планирование учения на предварительном этапе и грамотное руководство командирами своими подразделениями в ходе его проведения.

«Боевая подготовка – важнейший элемент жизнедеятельности военнослужащих и в любых условиях мы должны поддерживать ее на должном уровне. Вместе с тем, командирам всех степеней при планировании и осуществлении мероприятий повседневной деятельности необходимо обеспечить соблюдение требований Министра обороны Российской Федерации по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции», - сказал замглавы военного ведомства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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