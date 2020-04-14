14.04.2020 (17:50)
Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку в войсках ЗВО
Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа посетил полигон Мулино Нижегородской области.
На полигоне прошло полковое тактическое учение с боевой стрельбой из танков, артиллерии, БМП и всех видов стрелкового оружия. В ходе учения подразделения отработали ряд тактических эпизодов.
Замминистра отметил слаженность действий личного состава танковых и мотострелковых подразделений, и артиллерийских дивизионов, четкое планирование учения на предварительном этапе и грамотное руководство командирами своими подразделениями в ходе его проведения.
«Боевая подготовка – важнейший элемент жизнедеятельности военнослужащих и в любых условиях мы должны поддерживать ее на должном уровне. Вместе с тем, командирам всех степеней при планировании и осуществлении мероприятий повседневной деятельности необходимо обеспечить соблюдение требований Министра обороны Российской Федерации по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции», - сказал замглавы военного ведомства.