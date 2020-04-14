14.04.2020 (17:38)

Смотр-конкурс по строевой подготовке прошел в НВВКУ

В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся смотр-конкурс по строевой подготовке, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проходил на плацу училища, где судейская коллегия во главе с начальником училища полковником Сергеем Марковчиным оценивала прохождение каждого подразделения. В конкурсе оценивался внешний вид военнослужащих, исполнение строевой песни в составе рот, строевая слаженность подразделений, кроме этого дополнительные баллы начислялись за актуальность песни и оригинальность её исполнения.

В конкурсе принимали участие, как курсантские подразделения, так и подразделения учебного центра, батальон обеспечения учебного процесса, а также курсанты специального факультета.

Победителям и призерам вручили грамоты и ценные подарки. Первое место по итогам конкурса заняла команда 3 курса мотострелкового батальона курсантов.

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