14.04.2020 (17:31)
Медицинский многофункциональный центр в Республике Бурятия строится ударными темпами
На территории военного городка Сосновый Бор, в Республике Бурятия продолжается масштабное строительство многофункционального лечебного центра инфекционного типа.
Работы ведутся в три смены, в том числе в ночное время, с обеспечением строителей горячей пищей, а также мест для отдыха.
На данный момент уже завершается обшивка первого этажа с применением современных сэндвич-панелей, возведение кирпичных межблочных стен. Помимо этого, проводятся работы по прокладке систем водо и теплоснабжения, выпускных систем. Большая часть монтажно-строительных и погрузочно-разгрузочных работ проводится строителями на высоте. Задействовано семь крановых установок.
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