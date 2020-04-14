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14.04.2020 (17:31)

Медицинский многофункциональный центр в Республике Бурятия строится ударными темпами

На территории военного городка Сосновый Бор, в Республике Бурятия продолжается масштабное строительство многофункционального лечебного центра инфекционного типа.

Работы ведутся в три смены, в том числе в ночное время, с обеспечением строителей горячей пищей, а также мест для отдыха.                                  

На данный момент уже завершается обшивка первого этажа с применением современных сэндвич-панелей, возведение кирпичных межблочных стен. Помимо этого, проводятся работы по прокладке систем водо и теплоснабжения, выпускных систем. Большая часть монтажно-строительных и погрузочно-разгрузочных работ проводится строителями на высоте. Задействовано семь крановых установок.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Медицина , Военное строительство , COVID-19
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