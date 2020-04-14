14.04.2020 (17:22)

Подразделения РХБ защиты Черноморского флота проводят дезинфекцию предприятий ВПК в Крыму

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота (ЧФ) проводят специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Крымского полуострова.

В зоне ответственности Черноморского флота более 10 объектов ВПК, общей площадью более 250 гектар, включая здания и дороги на территории этих предприятий.

Ежедневно специалисты РХБЗ ЧФ проводят дезинфекцию около 30 гектар, обрабатывая 1-2 объекта за сутки.

Сегодня подразделения РХБЗ провели специальную обработку на территории филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в г. Керчь.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники из состава подразделений РХБЗ армейского корпуса ЧФ, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

Пока специальная техника дезинфицирует фасады зданий и прилегающих к ним территорий, военнослужащие с помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К обрабатывают внутренние помещения предприятий универсальным дезраствором ДТС-ГК.

Объекты ВПК обрабатываются в соответствии с графиком, утверждённым командованием флота и согласованного с руководством предприятий.

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