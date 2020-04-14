14.04.2020 (17:16)

Балтийский флот обеспечит завершение государственных испытаний фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» прибыл в главную военно-морскую базу Балтийского флота г. Балтийск для завершения государственных ходовых испытаний.

В ближайшее время фрегат приступит к заключительному этапу государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота. В ходе их проведения представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также выполнят комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным мишеням. В испытаниях будут задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация БФ.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

«Адмирал Касатонов» - второй российский фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта - один из самых современных кораблей ВМФ России – «Адмирал Горшков» был включен в состав Северного флота в июле 2018 года.

Корабли данного проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолёт Ка-27.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице