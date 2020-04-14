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14.04.2020 (17:12)

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО организовали полевое водообеспечение в ходе учения в Нижегородской области

Военнослужащие подразделения водообеспечения инженерных войск гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в рамках полковых тактических учений обеспечивают добычу и очистку воды с использованием новейших технологий.

В этих целях на полигоне оборудованы пункты добычи и очистки воды с применением передвижных буровых установок, бурильно-ударных машин, станций комплексной очистки воды СКО-10.

Учение проходит на полигоне межвидового учебного центра по подготовке Сухопутных войск Западного военного округа в Нижегородской области. Всего в учении задействовано более 500 единиц военной и специальной техники.

Полковое тактическое учение завершит подготовку личного состава подразделений мотострелкового и артиллерийского полка.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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