14.04.2020 (17:12)
Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО организовали полевое водообеспечение в ходе учения в Нижегородской области
Военнослужащие подразделения водообеспечения инженерных войск гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в рамках полковых тактических учений обеспечивают добычу и очистку воды с использованием новейших технологий.
В этих целях на полигоне оборудованы пункты добычи и очистки воды с применением передвижных буровых установок, бурильно-ударных машин, станций комплексной очистки воды СКО-10.
Учение проходит на полигоне межвидового учебного центра по подготовке Сухопутных войск Западного военного округа в Нижегородской области. Всего в учении задействовано более 500 единиц военной и специальной техники.
Полковое тактическое учение завершит подготовку личного состава подразделений мотострелкового и артиллерийского полка.
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