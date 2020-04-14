14.04.2020 (17:04)

В Санкт-Петербурге и Твери военнослужащие ЗВО проведут спецобработку вагоностроительного завода, выполняющего гособоронзаказ

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты проведут специальную обработку объектов и прилегающей территории вагоностроительных предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге и Твери.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие проведут обеззараживание цехов, складов и технологических площадей. Дезинфекция позволит возобновить заводу производство в рамках государственного оборонного заказа и специальной продукции.

Для специальной обработки военнослужащие в средствах индивидуальной защиты применят специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты уже проведена специальная обработка 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв м. Работа будет продолжена», - отметил генерал-полковник Александр Журавлёв.

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