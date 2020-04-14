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14.04.2020 (17:00)

Большой гидрографический катер-катамаран будет заложен для ВМФ России в июле-августе текущего года

Третий по счету (второй серийный) большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г (БГК) будет заложен для Военно-Морского Флота на подмосковном предприятии «КАМПО» в июле-августе текущего года. Его передача ВМФ России спланирована на 2021 год.

В настоящее время на стапелях предприятия-изготовителя «КАМПО» в Подмосковье идет насыщение секций корпуса элементами корабельных систем жизнеобеспечения второго большого гидрографического катера «Александр Фирсов», секции корпуса которого, предположительно в июле текущего года будут доставлены на достроечную площадку предприятия «КАМПО» в Севастополь для состыковки в единый корпус.   

 Головной большой гидрографический катер проекта 23370Г «Михаил Казанский» уже выполняет свои задачи в составе ВМФ.

 Уникальность большого гидрографического катера проекта 23370Г заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов  23370 и 23370М, которые строятся  предприятием «КАМПО» для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности. 

Водоизмещение катера составляет около 140 тонн. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли , Гособоронзаказ , ОПК
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