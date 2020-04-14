14.04.2020 (16:58)

Инженерно-штурмовые подразделения определили лучших специалистов на конкурсе «Инженерный натиск»

Совместный сбор с военнослужащими инженерно-штурмовых подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации завершился проведением конкурса «Инженерный натиск», где дана реальная оценка практических навыков его участников.

Конкурс проходил с 6 по 10 апреля и состоял из двух основных этапов — «Преодоление и штурм» и «Гразг, вперед». В ходе состязаний инженерно-штурмовые группы продемонстрировали свои умения действовать при подготовке и штурме укрепленного населенного пункта, преодолении инженерных заграждений различного типа, в том числе в условиях прямого огневого воздействия условного противника, а также при работе в зданиях, подвалах и тоннелях.

На торжественной церемонии закрытия совместного сбора участникам были вручены дипломы и медали. Переходящий вымпел совместного сбора инженерно-штурмовых подразделений «Стальное сердце» остался у неоднократных победителей конкурса — штурмовиков общевойсковой армии Западного военного округа.

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