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14.04.2020 (16:51)

Танкисты армейского корпуса Черноморского флота провели ночные стрельбы на полигоне в Крыму

На полигоне Ангарский (Республика Крым) в соответствие с планом боевой подготовки танковые подразделения отдельной бригады береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота провели ночные учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы противника.

Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы в движении, что с учетом пересеченной местности и тёмного времени суток в значительной степени усложняло задачу по поражению мишеней в ходе условного боя.

Отдельным эпизодом тренировки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению заранее разведанных мест расположения противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки танковых подразделений и проводятся как в светлое, так и тёмное время суток.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Танковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
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