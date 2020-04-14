14.04.2020 (16:46)

В Курске военнослужащие бригады РХБ защиты ЗВО проведут спецобработку пяти городских больниц

Сегодня в Курске в соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева специалисты бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели специальную обработку объектов и прилегающей территории городской клинической больницы №14.

Всего в целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие проведут обеззараживание пяти городских лечебных учреждений. Кроме того, будут обработаны машины скорой помощи, осуществляющие доставку больных.

Для специальной обработки военнослужащие оснащены средствами индивидуальной защиты, специальными машинами АРС-14КМ и войсковыми комплектами ДКВ-1К.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями РХБ защиты проведена специальная обработка 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв. м. Работа будет продолжена», — отметил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

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