Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2020 (16:46)

В Курске военнослужащие бригады РХБ защиты ЗВО проведут спецобработку пяти городских больниц

Сегодня в Курске в соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева специалисты бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели специальную обработку объектов и прилегающей территории городской клинической больницы №14.

Всего в целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие проведут обеззараживание пяти городских лечебных учреждений. Кроме того, будут обработаны машины скорой помощи, осуществляющие доставку больных.

Для специальной обработки военнослужащие оснащены средствами индивидуальной защиты, специальными машинами АРС-14КМ и войсковыми комплектами ДКВ-1К.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями РХБ защиты проведена специальная обработка 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв. м. Работа будет продолжена», — отметил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Подразделения РХБ защиты ЮВО выполнили специальную обработку производственных предприятий в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
На объектах российской военной базы в Абхазии провели санобработку с помощью мобильных генераторов горячего тумана
Военнослужащие ЗВО провели спецобработку более 11 тыс. объектов в 26 регионах
В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели спецобработку филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России

Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false