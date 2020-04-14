14.04.2020 (16:28)

Более 2 тысяч документов внесли военнослужащие Ульяновского десантно-штурмового соединения ВДВ в базу данных проекта «Дорога памяти»

Военнослужащие и гражданский персонал Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения разместили в базе данных уникального проекта Минобороны России «Дорога памяти» более 2 тыс. документов на своих родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Среди предоставленных исторических материалов — наградные листы, фотографии, письма, биографические данные и перечни наград фронтовиков.

Ранее значительная часть военнослужащих и гражданского персонала передавали свои оцифрованные сведения в отделение военно-политической работы соединения и самостоятельно обращались в мобильные пункты приема информации, расположенные в отделениях почты России, районных военных комиссариатах Ульяновска, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время в связи с ухудшившейся эпидемической обстановкой информация добавляется удаленно — в специальном разделе на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

«Дорога памяти» — грандиозный проект Минобороны России, который призван объединить десятки миллионов фотографий тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

В личном кабинете пользователей на официальном сайте военного ведомства существует возможность размещения истории семьи и подвига своих предков, дополнений и уточнений текущих данных о защитниках Отечества. Вся внесённая информация будет привязана к сведениям, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

Проект призван объединить соотечественников идеей об увековечении всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России и приурочен к 75-летию Великой Победы.

Все собранные материалы и фотографии в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые будут продемонстрированы широкой общественности в мультимедийном музее на территории Главного храма ВС РФ, который откроется к Дню Победы в парке «Патриот» в Подмосковье.

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