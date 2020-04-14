14.04.2020 (16:16)

Впервые Всеармейская олимпиада курсантов по военной истории прошла в онлайн-режиме

Курсанты высших учебных заведений Минобороны России впервые посоревновались в знаниях военной истории в онлайн-режиме.

Старт интеллектуальному состязанию в режиме телеконференции дал начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Минобороны, как и вся страна, организует свою деятельность с учетом предупредительно-профилактических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В этом причина выбора такого формата состязаний, ежегодно проводимых нами для курсантов военных учебных заведений России и государств-участников СНГ, — отметил генерал полковник Виктор Горемыкин. — Мы не нашли ни одного примера проведения в дистанционном режиме мероприятий олимпиадного уровня для обучающихся образовательных организаций высшего образования».

В состязаниях Всеармейской онлайн-олимпиады по военной истории приняли участие 40 команд из 32 высших учебных заведений, из которых восемь команд — женские. Общее количество участников — 160 человек.

«В нашей олимпиаде принимают участие команды всех вузов Минобороны России. Это еще раз подтверждает, что никакие обстоятельства не могут помешать военнослужащим выполнять свои обязанности, а вам, курсантам, — учиться и получать новые знания», — отметил начальник Главного управления кадров Минобороны России.

В этом году состязания онлайн-олимпиады по военной истории посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основной тематический блок конкурсных заданий связан с событиями этого исторического периода, битвами и сражениями, значимыми фактами и выдающимися личностями.

«Уверен, что уровень подготовки участников олимпиады позволит достойно выполнить все задания и еще раз показать нашу твердую волю сохранять святые страницы исторической памяти народа, противостоять любым попыткам исказить и дискредитировать прошлое!», — обратился к участникам во вступительном слове Виктор Горемыкин.

Кроме того, участников олимпиады поприветствовал начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик.

После официальной вступительной части до должностных лиц вузов был доведен пароль от файла с конкурсными заданиями, и курсанты приступили к выполнению работ.

В первой части конкурсных заданий участники отвечали на вопросы по тематике Великой Отечественной войны, вторая часть была посвящена военной истории периода деятельности генералиссимуса Александра Суворова, третья часть вопросов носила название «Меридианы Славы», и тут необходимо было дать ответы на вопросы военной географии. Всего участникам интеллектуального состязания предстояло решить 60 вопросов за 80 минут.

По окончании олимпиады все работы курсантов будут отсканированы и переданы для подведения итогов в Главное управление кадров Минобороны России.

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