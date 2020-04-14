14.04.2020 (16:11)

Концерт по заявкам провели артисты Центрального Дома Российской Армии

Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе провел онлайн-концерт певицы Ирины Суриной «Всяко разно» или «Концерт по заявкам», в котором прозвучали известные композиции из репертуара исполнительницы.

Ирина Сурина – певица, музыкант, преподаватель вокала, исполняющая песни в стиле кантри-фолк, авторские песни и романсы, а также песни из кинофильмов прошлых лет. Она является творческим партнером коллектива ЦДРА, активно участвует во многих творческих проектах центрального военного учреждения культуры, в том числе в выездных концертах перед военнослужащими гарнизонов. Певица живо откликнулась на предложение выступить с концертом в режиме онлайн.

В ходе видеотрансляции, длившейся более полутора часов, Ирина Сурина, выполняя просьбы слушателей, исполнила популярные песни, созданные зарубежными исполнителями и переведенные на русский язык.

Среди них – трогательная композиция из репертуара Эдиты Пьехи «Город детства» (музыка Ф.Милллера, слова Р.Рождественского), лирическая композиция из кинофильма «История любви», мелодичная композиция группы «А-ха» «Я буду плакать под дождем», задорную песню «Воскресенье» (Дэниел Бун, перевод М.Белякова), которую пел известный советский ансамбль «Поющие гитары», а также получившую признание у женщин песню из телесериала «Оттепель» (музыка и слова К.Меладзе) и другие произведения.

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