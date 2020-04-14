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14.04.2020 (16:02)

Подразделения РХБ защиты ЮВО выполнили специальную обработку производственных предприятий в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

Специалисты полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили специальную обработку производственных предприятий в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

За двое суток подразделения РХБ защиты провели дезинфекцию порядка 85 тыс. квадратных метров помещений, складов, дорог и фасадов зданий заводов «Магнит», «Разряд» и «Победит» в Северной Осетии, а также предприятий «Телемеханика» и «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» в Кабардино-Балкарии.

Для дезинфекции заводов и прилегающих к ним территорий было задействовано 10 специальных машин АРС-14КМ. К работам было привлечено около 30 специалистов подразделений РХБ защиты ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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