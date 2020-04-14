14.04.2020 (15:52)

На объектах российской военной базы в Абхазии провели санобработку с помощью мобильных генераторов горячего тумана

На российской военной базе в Абхазии подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты впервые выполнили санитарную обработку объектов с применением мобильных генераторов горячего тумана.

Специалистами РХБ защиты проведена дезинфекция прилегающей территории соединения, контрольно-пропускных пунктов и объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, в профилактических целях организована специальная обработка военного транспорта, боевой техники, личных автомобилей военнослужащих. На пунктах санитарного контроля с помощью инфракрасных термометров медицинские специалисты осуществляют замер температуры у военнослужащих и членов их семей.

Для дезинфекции также применяются комплекты специальной обработки ДК-4 на базе бронетранспортера БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14.

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