14.04.2020 (15:28)

Подводная лодка «Санкт-Петербург» приступила к проходу проливной зоны

Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота 677 «Санкт-Петербург», совершающая межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море, приступила к проходу проливной зоны, разделяющей Северное и Балтийское моря.

Подводная лодка следует в надводном положении в соответствии с международными правилами судоходства. Переход подводников по Баренцеву и Норвежскому морям проходил в сложных штормовых условиях при сильном ветре и волнении до 6 балов. Экипаж подводной лодки с честью выдержал все испытания непогодой.

После входа в Балтийское море ПЛ «Санкт-Петербург» возьмёт курс на Кронштадт, где она пройдёт плановое техническое обслуживание и модернизацию.

Дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург» - головной корабль проекта 667 – находится на Северном флоте в опытной эксплуатации и входит в состав соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил. Главная база – город воинской славы Полярный. Подводная лодка предназначена для скрытных действий в средней и ближней морской зонах, в том числе для слежения за иностранными подводными лодками. Она оснащена современным торпедным, минным и ракетным оружием.

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