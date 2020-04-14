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14.04.2020 (15:24)

БДК «Кондопога» вышел в море для выполнения артиллерийских стрельб

Сегодня большой десантный корабль проекта 775 «Кондопога» вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море.

В морских и прибрежных полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля проведёт ряд артиллерийских стрельб. Моряки выполнят стрельбу по имитированным воздушной и морской целям, а также отработают подавление условной огневой точки противника на берегу.

В боевых упражнениях будут задействованы расчёты артиллерийских установок АК-725 калибра 57-мм.

По завершении выполнения задач боевой подготовки в море корабль вернётся в пункт постоянного базирования.

Большие десантные корабли проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Они способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. На Северном флоте они входят в состав арктической группировки и успешно применяются в морях Северного Ледовитого океана.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Корабли , Северный флот
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