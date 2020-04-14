14.04.2020 (15:16)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку более 11 тыс. объектов в 26 регионах

Сегодня командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев подвёл промежуточные итоги профилактических мероприятий по предупреждению распространения вирусных инфекций в регионах дислокации войск округа.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв м. Работа будет продолжена», - подвёл итоги генерал-полковник Александр Журавлёв.

Военнослужащими ЗВО проведена специальная обработка больниц, станций скорой помощи, заводов, учебных заведений, воинских частей в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Калининградской, Воронежской, Курской, Нижегородской областях и др.

К проведению специальной обработки привлекалось более 70 единиц специальной военной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У и другая спецтехника.

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