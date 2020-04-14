14.04.2020 (14:45)

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели спецобработку филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России

Сегодня в Санкт-Петербурге в соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели специальную обработку объектов и прилегающей территории комплекса зданий филиала Пансиона воспитанниц Минобороны Российской Федерации.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций сводный отряд общевойсковой армии ЗВО в составе 20 военнослужащих, оснащенный средствами индивидуальной защиты и специальными машинами АРС-14, провёл обеззараживание филиала учебного заведения.

Ранее в Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО обработали дезинфицирующим раствором объекты Адмиралтейства и военных вузов.

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