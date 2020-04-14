14.04.2020 (14:09)
Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО из Ставрополья на параде в Ростове изобразят в небе цифру «5»
Экипажи эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа (ЮВО) из Ставропольского края совершили перебазирование в Ростовскую область, где проведут тренировки воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экипажи совершили перелет на запасной аэродром в Ростовской области, откуда будут осуществляться взлеты и посадки в ходе тренировок.
По замыслу воздушной части парада, в небе Ростова-на-Дону самолеты должны выстроиться в виде цифр «7» и «5», обозначающих 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В соответствии с принятым руководством решением, выполнять цифру «5» в небе будут десять наиболее подготовленных экипажей эскадрильи штурмовиков Су-25СМ3.
Другие экипажи полка штурмовой авиации ЮВО также будут задействованы в воздушных парадах в небе нескольких городов Юга России.