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14.04.2020 (14:05)

Данные более 261 тыс. участников Великой Отечественной войны из Ставрополья войдут в «Дорогу памяти»

В Ставропольском крае силами сотрудников военных комиссариатов и военнослужащих частей и соединений Южного военного округа (ЮВО) в рамках масштабного проекта «Дорога памяти» собраны материалы на 261077 участников Великой Отечественной войны и почти 12 тыс. фотографий.

Всего на территории Юга России создано 223 пункта приема и оцифровки материалов. Собрано данных на 1 662 315 человек, а призвано на фронт в годы войны из 15-ти субъектов было 1 461 026 человек.

Жители края могут принести фотографии, письма или даже видеоархивы времен Великой Отечественной войны на пункты сбора информации в районные комиссариаты или на территории воинских частей, где информацию оцифруют и передадут в общую базу данных мультимедийного проекта Минобороны России «Дорога памяти».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Южный военный округ
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