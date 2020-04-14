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14.04.2020 (13:53)

В соединения РВСН продолжается поставка универсальных тепловых машин УТМ-80М

В подразделения радиационной, химической и биологической защиты Ракетных войск стратегического назначения продолжается поставка универсальных тепловых машин УТМ-80М.

Универсальная тепловая машина УТМ-80М, которая поступила
в Новосибирское ракетное соединение, позволяет проводить полную специальную обработку крупногабаритной военной техники до пяти единиц в час и техники общевойскового назначения свыше 30 единиц в час.

Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок «Ярс» с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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