14.04.2020 (13:41)

У военнослужащих 41 общевойсковой армии ЦВО проверили уровень физической подготовки

В рамках итоговой проверки за зимний период обучения военнослужащих 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) проверили на уровень физической подготовленности.

Сдача нормативов проводилась по упражнениям, характеризующим развитие основных физических качеств: силы, быстроты и выносливости. В зависимости от возрастной группы и предпочтений самих военнослужащих упражнения на силу заключались в подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, либо толчком двух гирь, весом по 24 кг каждая. Быстрота проверялась дистанциями в 60, 100 метров, а также челночным бегом 10х10 метров, а физическая выносливость кроссом в 1000 метров и 3000 метров.

К сдаче нормативов по физической подготовке было привлечено 100 процентов личного состава объединения.

По итогам проверки уровня физической подготовки военнослужащие, показавшие необходимые результаты в своей возрастной группе, получат ежемесячную надбавку к своему денежному содержанию.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице