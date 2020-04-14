14.04.2020 (13:33)

Подразделения РХБ защиты ЮВО на Северном Кавказе проведут дезинфекцию порядка 4,1 тыс. кв. м территории регулярного использования

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, продезинфицируют 4,1 тыс. кв. м территории зданий и объектов регулярного использования.

Дезинфекция будет проведена на контрольно-пропускных пунктах, в парках боевых машин и в местах построения личного состава в пунктах постоянной дислокации воинских частей и соединений ЮВО на Северном Кавказе и Закавказье.

Используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники ДКВ-1, мобильные отряды подразделений войск РХБ защиты ЮВО выполнят обеззараживание зданий и прилегающих объектов к местам скопления людей.

Станции АРС-14 предназначены для специальной обработки техники, участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, пылеподавления на местности, пожаротушения и создания аэрозольных завес.

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