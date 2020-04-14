14.04.2020 (13:26)
Боевые пловцы отряда специального назначения КФл преодолели подводную полосу препятствий
В отряде специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) прошло тактико-специальное занятие с боевыми пловцами по отработке практических навыков водолазных спусков и прохождения полосы препятствий.
Такие тренировки проводятся регулярно 2-3 раза в неделю. Каждый военнослужащий перед погружением и после проходит медицинское освидетельствование.
На учебно-тренировочном комплексе на глубинах до 6 м пловцы попарно распутывали трос, переносили по дну бассейна предметы и совершали подъём грузов весом 10, 15, 25 кг за максимально короткое время.
В ходе занятия военнослужащие подняли на поверхность более 250 кг грузов и проплыли под водой около 500 м каждый. Водолазные спуски проводились с использованием снаряжения СВУ-3, которое позволяет погружаться на глубину до 60 м.