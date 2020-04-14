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14.04.2020 (13:18)

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии вышла из пункта постоянного базирования для сдачи совместной курсовой задачи

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии в составе ракетного корабля «Татарстан» и ракетного катера «Ступинец» вышла из пункта постоянного базирования для сдачи совместной курсовой задачи в морском полигоне.

Экипажи кораблей выполнят учебно-боевые задачи по организации противовоздушной обороны и связи, а также мероприятия по отражению ракетного удара с использованием зенитных средств и нанесению ответного ракетного удара, проведут учения по борьбе за живучесть в условиях плавания.

Морякам предстоит отработать тактику совместных действий по уничтожению конвоя надводных кораблей условного противника и ведение учебного боя в составе группы. Кроме того, экипажи выполнят мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, элементы совместного плавания и проведут тренировки по управлению маневрами группы кораблей в ходе учебного боя.

Также экипажи  выполнят корабельное боевое упражнение «подход к обеспечивающему судну для пополнения материальных запасов способом «борт о борт».

В завершении корабельная ударная группа выполнит боевые стрельбы в морском полигоне акватории Каспийского моря из артиллерийских систем АК-630 и АК-176 по буксируемому корабельному щиту, имитирующему корабль противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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