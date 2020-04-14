14.04.2020 (13:12)

Выступления команд окружного этапа АрМИ-2020 в ЮВО будут оцениваться в режиме онлайн по видеотрансляции

В Южном военном округе (ЮВО) в условиях соблюдения требований по недопущению распространения вирусных инфекций все конкурсы окружного этапа Армейских международных игр-2020 пройдут в режиме онлайн-контроля по средствам видеоконференцсвязи.

С помощью статично установленных видеокамер и непрерывно совершающих облет беспилотных летательных аппаратов трансляция видеосигнала будет поступать членам жюри непосредственно с мест выступлений команд из пунктов их постоянной дислокации.

С этой целью связисты ЮВО использовали новейшую аппаратуру из состава мобильного комплекса видеотрансляции, а также станцию спутниковой связи «Аурига». Видео с соревнований будет транслироваться непрерывно по выделенным каналам связи.

В течение месяца в войсках ЮВО предстоит провести окружной этап 13 конкурсов: «Соколиная охота», «Чистое небо», «Открытая вода», «Уверенный приём», «Полевая кухня», «Мастера автобронетанковой техники», «Мастер-оружейник», «Военное ралли», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Верный друг», «Воин мира» и «Эльбрусское кольцо» на полигонах и приказарменной учебно-материальной базе соединений и воинских частей на территории республик Северного Кавказа, в Ростовской и Волгоградской областях, на Кубани и в Крыму.

В период с 7 по 10 апреля на общевойсковом полигоне Прудбой под Волгоградом завершился окружной этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Отборочные этапы конкурсов в ЮВО проходят на 30 полигонах и учебно-тренировочных комплексах. В состязаниях задействовано почти 4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

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