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14.04.2020 (12:39)

Творческие коллективы ВВО проводят трансляции спектаклей и концертов по интернету

Творческие коллективы, учреждений культуры и музеев Восточного военного округа в условиях введённых ограничительных мер, проводят трансляции спектаклей и концертов по интернету и создают виртуальные экскурсии по музеям.

Артисты ансамблей песни и пляски, а также военных оркестров подготавливают и выкладывают записи своих выступлений на сайтах учреждений культуры и других интернет-ресурсах.

Ограничительные меры могут сделать культурную жизнь любителей искусства даже насыщеннее и доступнее, так как каждый пользователь глобальной сети интернет может послушать выступление артистов, посмотреть представление или посетить виртуальную выставку в музее бесплатно.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Ансамбль
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