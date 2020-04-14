14.04.2020 (12:27)

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил выполнение работ в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти»

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил подмосковный парк «Патриот» и проверил качество выполнения работ в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».

Замглавы военного ведомства пообщался со специалистами, ведущими работы в комплексе по установке специальных постаментов для артиллерийских гильз, в которые помещена земля с мест захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

По словам ответственных исполнителей, установка постаментов по периметру комплекса будет завершена раньше срока. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров выразил удовлетворение качеством и объемами выполненных работ.

В историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Центральное место займет мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе ее экспозиции будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках войны. Проект «Дорога памяти» объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

По периметру комплекса будут размещены постаменты с латунными артиллерийскими гильзами, в которые помещена земля с мест захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Ранее земля была доставлена более чем из 16 тысяч захоронений, расположенных на территории нашей страны и 43 иностранных государств.

Земля из найденных в дальнейшем захоронений будет также приниматься и размещаться в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».

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